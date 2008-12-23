Українці купують більше бензину і менше дизпалива

Реалізація бензину в Україні через мережу АЗС, яка налічує 6139 одиниць, у листопаді збільшилася на 9,1%, порівняно з листопадом 2007 року, до 314,3 тис. тонн, дизельного пального – скоротилася на 6,6% – до 136,2 тис. тонн. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

У повідомленні Держкомстату наголошується, що в обсязі реалізованого бензину 62,7% припадало на продаж бензину марки А-94-98, 29,8% – А-90-93, 7,5% – А-72-80.

У листопаді через мережу АЗС було продано вроздріб світлих нафтопродуктів на загальну суму 2,994 млрд. грн., з якої 2,098 млрд. грн. (70,1%) становив роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного і 0,896 млрд. грн. (29,9%), – від продажу дизельного пального.

На 1 грудня на АЗС у залишках налічувалося 126,5 тис. тонн бензину і 56,8 тис. тонн дизельного пального.