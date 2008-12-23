Нацбанк хоче побудувати собі новий 16-поверховий корпус в центрі Києва

Національний банк України планує побудувати собі новий корпус у центрі Києва – 16-поверхова будівля на вул. Інститутській між головною будівлею НБУ та Кабінетом Міністрів.

Як повідомляє газета «Дело» (№ 236 від 23 грудня), будівництво планують закінчити 2012 року.

Тендер на здійснення проектних робіт вартістю 6,3 млн. грн. виграв інститут «Укрбудпроект». Повну вартість будівництва нового корпусу в Нацбанку поки не називають, посилаючись на відсутність проекту.

За словами заступника начальника Управління будівництва НБУ Володимира ПАНАГУШИНА, у шістнадцятиповерхівку переїде частина працівників Нацбанку зі старих корпусів, розташованих далеко один від одного, що призводить до незручностей у роботі.

Крім того, нинішніх приміщень працівникам банку не вистачає. Як сказав В.ПАНАГУШИН, «у корпусах на вулиці Науки, 7, і Науки, 9, люди вже буквально в коридорах сидять». Таким чином, у нову будівлю переселять департамент інформатизації, розрахунковий, будівельний, господарський і друкарський відділи, а також працівників Головного управління НБУ в Київській області та працівників банкнотно-монетного двору.

Попередній ескіз нового корпусу НБУ вже готовий, проте «Укрбудпроект» покаже його лише на презентації на містобудівній раді навесні наступного року.

Нинішню головну будівлю НБУ на вулиці Інститутській, 9, будували три роки і закінчили 1905 року. Фасад будівлі виконано в стилі італійської готики та раннього Флорентійського Відродження. Його прикрашають мармурові колони, витончені орнаменти та емблеми ремесел. На невеликих вежах сидять грифони - в античній міфології охоронці золотих родовищ.