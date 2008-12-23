Нафтогаз стверджує, що повністю розплатився з Газпромом... за жовтень

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заявляє, що повністю виконала свої фінансові зобов`язання щодо оплати імпортованого газу з січня до жовтня поточного року включно.

Про це УНІАН повідомили в прес-центр НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується: компанія вважає, що заяви про наявність простроченої заборгованості компанії перед постачальником імпортованого газу в Україну компанією "РосУкрЕнерго" АГ не відповідають дійсності та суттєво шкодять переговорному процесу між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» щодо укладення контрактів на постачання газу в Україну, транзит газу ВАТ «Газпром» європейським споживачам 2009 року.

Зокрема, НАК «Нафтогаз України» розраховується за спожитий імпортований газ з компанією «РосУкрЕнерго» АГ, яка, своєю чергою, перераховує кошти 100% дочірній компанії ВАТ «Газпром» - «Газпром експорт». Таким чином, кінцевим отримувачем коштів від НАК «Нафтогаз України» за імпортований газ є «Газпром». З урахуванням певних ускладнень у розрахунках, які виникли внаслідок суттєвого негативного впливу фінансової кризи, голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА та голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР досягли домовленості про оплату газу, який імпортується в Україну, до кінця місяця, наступного після місяця постачання.

«Таким чином, НАК «Нафтогаз України» повністю виконала свої фінансові зобов`язання щодо оплати імпортованого газу з січня до жовтня місяця поточного року включно. На сьогодні здійснюються поточні розрахунки за газ, отриманий у листопаді 2008 року», – відзначено в повідомленні.

Що стосується заяв представників компанії «РосУкрЕнерго» АГ про нарахування штрафних санкцій і пені за так званий «прострочений борг», НАК «Нафтогаз України» офіційно заявляє, що ці фінансові зобов`язання можна обговорювати тільки після закінчення дії контракту, оформлення актів звірки і, можливо, здійснення претензійної роботи. Таким чином, спроба представити штрафи і пені як існуючу заборгованість компанії не відповідає дійсності.

Крім того, НАК «Нафтогаз України» не раз звертала увагу компанії «РосУкрЕнерго» АГ на системні порушення нею термінів розрахунків за надані послуги з транзиту природного газу територією України, його зберігання та відбору з підземних сховищ компанії. НАК «Нафтогаз України вимагає сумлінного виконання умов контракту «РосУкрЕнерго» АГ.

НАК «Нафтогаз України» вкотре звертається з вимогою не нагнітати ситуацію навколо переговорного процесу між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» і не переводити суто економічні відносини господарюючих суб`єктів у політичну площину.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня в інтерв`ю телеканалу «Інтер» бізнесмен Дмитро ФІРТАШ заявив, що сьогодні Україна має 3 млрд. 200 млн. доларів боргу на 1 січня 2009 року і що наразі наша країна перерахувала лише 1 млрд. дол.

Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) була створена 2004 року для постачання середньоазійського газу в Україну та до 2008 року була ексклюзивним постачальником газу в Україну, реалізовуючи його українським споживачам через ЗАТ «УкрГаз-Енерго». 50% RosUkrEnergo належить російському газовому монополісту ВАТ «Газпром», 45% – українському бізнесмену Д.ФІРТАШУ, 5% - Івану ФУРСІНУ.

У лютому 2008 року під час газових переговорів Росія та Україна домовилися про відмову від посередників, які займаються постачанням газу з Росії в Україну. Проте пізніше було вирішено залишити в ланцюжку RosUkrEnergo до кінця 2008 року.