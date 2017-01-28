Тернопільські кібершахраї обікрали банки на мільйон гривень

Працівники відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області виявили факт шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки, повідомляє відділ комунікації Тернопільської обласної поліції.

"Упродовж 2016 року група тернополян, маючи навички використання комп’ютерної техніки, систематично користувалися технічною недосконалістю програми винагород з накопичення "балів", - йдеться у повідомленні.

Шахраї купували товар через закордонні інтернет-магазини. Розраховувалися коштами з власних банківських карток. Після того, як гроші знімалися, а на бонусний рахунок зараховувалися бали, одразу відміняли операцію. Як результат - вони отримували і бонуси, і витрачені гроші.

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За один раз зловмисники купували товару на суму близько 1 тисячі доларів. Провівши понад 1000 таких операцій, злочинці заволоділи майном банківських установ на суму понад 1 мільйон гривень.

Матеріали внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 Кримінального кодексу України - шахрайство.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 8-ми років.