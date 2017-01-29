Видовищний флешмоб #22PushupChallenge від харківських десантників (фото, відео)

Курсанти та офіцери Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба взяли участь у флешмобі #22PushupChallenge.

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В акції брали участь 2017 військових, повідомляється на сторінці університету в Facebook.

Естафету військові університету Кожедуба передали командуванню Центр Повітряних Сил ЗСУ.

Флешмоб #22PushupChallenge з'явився в США. Причиною стала статистика про кількість самогубств серед американських ветеранів бойових дій, яку оприлюднив Департамент у справах ветеранів. З'ясувалося, що щодня добровільно йдуть з життя 22 колишніх бійця. Умовою естафети є 22 віджимання протягом 22 днів. Їх знімають на відео і викладають в соцмережі з відповідним хештегом.

В Україні флешмоб проводиться на підтримку бійців, які повернулися із зони бойових дій і мають посттравматичний синдром. Його мета – привернути увагу до соціальних і психологічних проблем ветеранів після повернення до мирного життя.