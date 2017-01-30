Звільнені за "законом Савченко" за рік вбили 55 людей

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.

За час дії цього закону на волю достроково вийшли 8,7 тисячі ув'язнених. Із них 1313 осіб підозрювали у скоєнні тяжких злочинів. А протягом 2016 року 55 вбивств в Україні скоїли саме ті, хто вийшов на волю за "законом Савченко".

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Цей документ дозволив перераховувати в'язням строки. Тобто рік, проведений у СІЗО, за цим законом, став вважатися двома. Саме рік за два, який застосували до в'язнів, дав змогу останнім вийти на свободу достроково.

Сьогодні ті, хто приймали документ, через рік його страшних наслідків, зізнаються, мало того, що його не читали, виявляється, 450 народним обранцям було просто незручно відмовити нардепу Надії Савченко, яка на той час була в російському полоні. Сама ж авторка закону на запитання ТСН відповідати відмовилася.

Завдяки "закону Савченко" на волю вийшли чимало одіозних фігур, серед яких – суддя-колядник Зварич (спіймали на хабарі у мільйон гривень) та екс-депутат Лозинський, який серед білого дня розстріляв селянина.

Однак цей закон дозволив вийти на свободу і тим, хто сидів у СІЗО, провину яких роками доказували, та ті в'язні, які вчинили незначні злочини.

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Цей закон має не тільки темну сторону, кажуть правозахисники. Адже виходить, що слідчі можуть роками утримувати людину в СІЗО, не несучи за це жодної відповідальності. Судді роками можуть розглядати справу, теж не зважаючи на розумні терміни. Також цей закон укотре показав правду про так зване тюремне перевиховання, проблеми у соціалізації злочинців, які все рівно рано чи пізно будуть виходити на свободу.

Те, що ліберальний "закон Савченко" вийшов вкрай невчасно для правоохоронної системи, яка одночасно змінює і міліцію на поліцію, і суд і прокуратуру, і пенітенціарну систему, а отже навряд чи здатна протистояти масовому виходу на свободу засуджених - факт уже незаперечний. Тому, у поліції наполягають, якщо закон не змінять, до кінця місяця на волю вийде ще тисяча в'язнів. І чия дитина стане наступною жертвою маньяка, наразі невідомо.