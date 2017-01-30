Голодна смерть дитини у київській квартирі: суд виніс рішення у справі горе-матері

Суд обрав такий запобіжний захід, задовольнивши клопотання прокуратури, про це передає "112 Україна".

За цей місяць повинні закінчити всі слідчі дії, зокрема, мають отримати результати експертиз.

Читайте такожСуд у Києві заарештував горе-матір, яка на 9 днів залишила без нагляду двох малолітніх дітей

Як повідомляв УНІАН, 20-річна жителька Києва, уродженка Миколаївської області, на 9 днів залишила у квартирі без нагляду однорічного сина та 2-річну доньку. Повернувшись додому в ніч на 6 грудня, жінка знайшла хлопчика мертвим, а дівчинку - у непритомному стані.

Дії горе-матері кваліфіковано за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці, що спричинили загибель людини). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.