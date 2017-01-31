Смерть першого ватажка "ЛНР": дружина Болотова підозрює, що його отруїли
Дружина першого ватажка так званої Луганської народної республіки Олена Болотова заявила співробітникам правоохоронних органів РФ, що її чоловік помер незабаром після того, як випив чашку кави в одному зі столичних барів під час ділової зустрічі.
За її словами, напередодні смерті Болотов зустрічався з двома чоловіками в кафе "Червона машина" в будівлі Льодового палацу ЦСКА (м. Москва), повідомляють російські ЗМІ.
Як зазначила Болотова, коли екс-ватажок "ЛНР" повернувся після цієї зустрічі додому, через деякий час він поскаржився дружині, що йому стало погано.
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"Він весь вечір повторював: "Навіщо я випив цю каву?" — розповіла дружина Болотова. — На наступний день він залишився вдома, сказав, що відлежиться..."
Вона розповіла, що все одно вирішила звернутися за медичною допомогою і пішла в поліклініку, щоб прикріпити Болотова до медзакладу. Повернувшись додому, вона виявила екс-ватажка "ЛНР" вже в несвідомому стані і одразу ж викликала бригаду швидкої допомоги, але до моменту приїзду медиків Болотов вже був мертвий.
У той же час, дружина Болтова зазначила, що на здоров'я він ніколи не скаржився, тільки іноді "казав, що серце коле"
"... Відразу після того, що сталося, у мене виникла підозра, що його отруїли, - додала дружина Болотова.
Тіло екс-ватажка "ЛНР" було направлено на експертизу в судовий морг.
Як повідомляв УНІАН, російські ЗМІ з посиланням на колишнього прем'єр-міністра «ДНР» Олександра Бородая та джерело поінформували про смерть Болотова.
Бородай заявив, що дізнався про смерть Болотова від його близьких, уточнивши, що не в курсі подробиць смерті. Про причини смерті Болотова не повідомлялося.