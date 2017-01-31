Смерть першого ватажка "ЛНР": дружина Болотова підозрює, що його отруїли

За її словами, напередодні смерті Болотов зустрічався з двома чоловіками в кафе "Червона машина" в будівлі Льодового палацу ЦСКА (м. Москва), повідомляють російські ЗМІ.

Як зазначила Болотова, коли екс-ватажок "ЛНР" повернувся після цієї зустрічі додому, через деякий час він поскаржився дружині, що йому стало погано.

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"Він весь вечір повторював: "Навіщо я випив цю каву?" — розповіла дружина Болотова. — На наступний день він залишився вдома, сказав, що відлежиться..."

Вона розповіла, що все одно вирішила звернутися за медичною допомогою і пішла в поліклініку, щоб прикріпити Болотова до медзакладу. Повернувшись додому, вона виявила екс-ватажка "ЛНР" вже в несвідомому стані і одразу ж викликала бригаду швидкої допомоги, але до моменту приїзду медиків Болотов вже був мертвий.

У той же час, дружина Болтова зазначила, що на здоров'я він ніколи не скаржився, тільки іноді "казав, що серце коле"

"... Відразу після того, що сталося, у мене виникла підозра, що його отруїли, - додала дружина Болотова.

Тіло екс-ватажка "ЛНР" було направлено на експертизу в судовий морг.

Як повідомляв УНІАН, російські ЗМІ з посиланням на колишнього прем'єр-міністра «ДНР» Олександра Бородая та джерело поінформували про смерть Болотова.

Бородай заявив, що дізнався про смерть Болотова від його близьких, уточнивши, що не в курсі подробиць смерті. Про причини смерті Болотова не повідомлялося.