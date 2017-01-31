Порошенко доручив головам ОДА надати допомогу жителям Авдіївки

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, у переліку першочергових заходів – забезпечення теплим одягом, дизельним пальним, засобами обігріву, продуктами харчування тощо.

Глава держави також доручив опрацювати питання щодо визначення місць для тимчасового розміщення жителів Авдіївки, у разі виникнення необхідності їх евакуації з міста.

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З метою реалізації цих невідкладних дій створено Штаб з надання гуманітарної допомоги постраждалим регіонам Донецької області, роботу якого координує голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в тісній взаємодії з усіма керівниками областей України.

Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня дуже активно обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали, й не погоджуються припинити вогонь.

30 січня Авдіївка через обстріли залишилася без електропостачання, у місті обмежене теплопостачання та водопостачання. Внаслідок відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції. У місті оголошено надзвичайний стан.