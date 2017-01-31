Порошенко доручив головам ОДА надати допомогу жителям Авдіївки
Президент України Петро Порошенко дав доручення головам обласних та Київської міської державних адміністрацій невідкладно надати гуманітарну допомогу жителям Авдіївки, які постраждали внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів з боку російських бойовиків.
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, у переліку першочергових заходів – забезпечення теплим одягом, дизельним пальним, засобами обігріву, продуктами харчування тощо.
Глава держави також доручив опрацювати питання щодо визначення місць для тимчасового розміщення жителів Авдіївки, у разі виникнення необхідності їх евакуації з міста.
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З метою реалізації цих невідкладних дій створено Штаб з надання гуманітарної допомоги постраждалим регіонам Донецької області, роботу якого координує голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в тісній взаємодії з усіма керівниками областей України.
Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня дуже активно обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали, й не погоджуються припинити вогонь.
30 січня Авдіївка через обстріли залишилася без електропостачання, у місті обмежене теплопостачання та водопостачання. Внаслідок відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції. У місті оголошено надзвичайний стан.