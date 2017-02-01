На Одещині "чорні берети" відбили аеродром в уявного противника (фоторепортаж)

Так, згідно з тактичною обстановкою в районі виконання завдання, противник (незаконні збройні формування), зайняв один із аеродромів на південному заході Одеської області, заблокував його та утримує.

Читайте такожНа півдні України артилеристи провели навчальні стрільби з гармат "Гіацинт"

"Командир батальйону вирішив визначеними силами деблокувати аеродром, захопити його та знищити (захопити) противника. З цією метою морські піхотинці для введення противника в оману здійснили хибний тактичний повітряний десант посадочним способом. Основний тактичний повітряний десант у складі десантно-штурмової роти був висаджений парашутно-десантним способом з двох літаків. Десантники у взаємодії з ротою морською піхоти та іншими підрозділами, стрімкими діями одночасно з двох напрямків увійшли в положення безпосереднього зіткнення з противником, знищили його і оволоділи аеродромом", - розповідають у ВМС про хід навчань.

Як зазначається, після цього «чорні берети» організували охорону та оборону аеродрому, розвідувально-пошукові дії в районі, патрулювання, пошук в районі визначених населених пунктів диверсійно-розвідувальних груп, схованок зброї, боєприпасів та вибухових речовин, взяли під контроль транспортні комунікації, організували взаємодію з органами державної влади та місцевого самоврядування.

Підводячи попередні підсумки навчань сил і військ ВМС ЗС України, віце-адмірал Ігор Воронченко відзначив також вмілі дії корабельного складу, морських авіаторів, берегових артилеристів, військовослужбовців інших підрозділів.

Нагадаємо, у Одеській і Миколаївській областях та у північно-західній частині Чорного моря тривають навчання сил і військ ВМС ЗС України. До навчань залучені кораблі, катери і судна, літальні апарати морської авіації, авто-і бронетехніка.

Учасники маневрів відпрацьовують завдання з посилення охорони державного кордону на загрозливих напрямках, а також важливих державних об’єктів, взяття під контроль основних транспортних комунікацій, забезпечення протидиверсійної оборони тощо. Метою заходів також є поглиблення взаємодії з місцевими органами влади і населенням.