До навчань ВМС на півдні України залучили кораблі, бронетехніку й літальні апарати морської авіації (фоторепортаж)
14:54, 27 січня 2017Суспільство
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В Одеській, Миколаївській областях та у північно-західній частині Чорного моря тривають навчання сил і військ Військово-морських сил ЗСУ.
Про це повідомили у прес-службі Міноборони України.
До навчань залучені кораблі, катери й судна, літальні апарати морської авіації, авто- й бронетехніка. Учасники маневрів відпрацьовують завдання з посилення охорони державного кордону.
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Корабельний склад проводить тактичні навчання щодо ведення мінно-загороджувальних дій, щодо організації універсальної оборони корабля (судна), враження надводних цілей.
Як повідомляв УНІАН, на території Одеської і Миколаївської областей 19 січня стартували навчання з бойової готовності органів військового управління та військових частин.
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