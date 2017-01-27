До навчань ВМС на півдні України залучили кораблі, бронетехніку й літальні апарати морської авіації (фоторепортаж)

14:54, 27 січня 2017
Суспільство
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В Одеській, Миколаївській областях та у північно-західній частині Чорного моря тривають навчання сил і військ Військово-морських сил ЗСУ. 

Про це повідомили у прес-службі Міноборони України.

До навчань залучені кораблі, катери й судна, літальні апарати морської авіації, авто- й бронетехніка. Учасники маневрів відпрацьовують завдання з посилення охорони державного кордону.

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Корабельний склад проводить тактичні навчання щодо ведення мінно-загороджувальних дій, щодо організації універсальної оборони корабля (судна), враження надводних цілей.

Як повідомляв УНІАН, на території Одеської і Миколаївської областей 19 січня стартували навчання з бойової готовності органів військового управління та військових частин.

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Теги: #ВМС#навчання