До навчань ВМС на півдні України залучили кораблі, бронетехніку й літальні апарати морської авіації (фоторепортаж)

Про це повідомили у прес-службі Міноборони України.

До навчань залучені кораблі, катери й судна, літальні апарати морської авіації, авто- й бронетехніка. Учасники маневрів відпрацьовують завдання з посилення охорони державного кордону.

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Корабельний склад проводить тактичні навчання щодо ведення мінно-загороджувальних дій, щодо організації універсальної оборони корабля (судна), враження надводних цілей.

Як повідомляв УНІАН, на території Одеської і Миколаївської областей 19 січня стартували навчання з бойової готовності органів військового управління та військових частин.