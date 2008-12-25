НБУ затвердив правила оздоровлення банків

Національний банк України (НБУ) затвердив спеціальний Порядок здійснення заходів для оздоровлення банків. Документ затверджено постановою НБУ №405 від 1 грудня ц.р., і набирає чинності 29 грудня.

Порядок встановлює умови та вимоги зі здійснення заходів для фінансового оздоровлення банків, зокрема за участю держави.

Згідно з постановою, оздоровлення банку можливе через його реорганізацію або збільшення статутного капіталу: відповідний план затверджують акціонери (учасники) банку або тимчасовий адміністратор кредитно-фінансової установи.

"Фактичне спрямування змін до статуту банку на узгодження Нацбанку вважається узгодженням їх Нацбанком", - наголошується в постанові.

Згідно з Порядком, банки – акціонерні товариства збільшують статутні капітали шляхом закритого розміщення акцій в два етапи: на першому етапі (не менше трьох днів) акції додаткових випусків отримують діючі акціонери, а на другому – розміщують акції серед акціонерів і сторонніх інвесторів.

Участь держави в капіталізації банків здійснюється згідно з відповідним порядком, який затверджений Кабінетом Міністрів у листопаді-2008 (постанова уряду №960) на підставі результатів діагностичного дослідження кредитно-фінансових установ.

"Банк зобов`язаний зменшити свій статутний капітал і зареєструвати відповідні зміни в статуті… якщо розмір капіталу банку менший, аніж розмір статутного капіталу", - наголошується в постанові НБУ.

Власники банків повинні ухвалити рішення про передачу державі частки статутного капіталу в розмірі не менш як 50% плюс одна акція.