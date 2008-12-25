Міліція та СБУ цілодобово шукають екс-суддю Зварича

Співробітники органів внутрішніх справ та Служби безпеки цілодобово ведуть інтенсивні пошуки звинуваченого у хабарництві екс-судді Ігоря ЗВАРИЧА.

Про це сказав у коментарі УНІАН заступник керівника прес-служби Генеральної прокуратури України Юрій БОЙЧЕНКО.

Він зазначив, що Генеральна прокуратура контролює ситуацію. При цьому Ю.БОЙЧЕНКО підкреслив, що всі отримані оперативні відомості щодо пошуків екс-судді І.ЗВАРИЧА становлять таємницю слідства.

Також Ю.БОЙЧЕНКО поінформував, що «на даний час кримінальна справа порушена лише проти екс-голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА, інші шість суддів цього суду, в яких проводилися обшуки і були вилучені певні суми грошей, поки що проходять у справі як свідки».

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня ц. р. проти тоді ще голови Львівського апеляційного адміністративного суду І.ЗВАРИЧА Генеральною прокуратурою України було порушено кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків на місцях роботи і помешкання голови суду та шести суддів Львівського апеляційного адміністративного суду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 мільйон доларів США і 2 мільйони гривень.

За місцем постійного проживання І.ЗВАРИЧ відсутній, місце його перебування на даний час невідоме. 12 грудня 2008 року І.ЗВАРИЧА було оголошено в розшук.