Безробітних треба залучити до боротьби із злочинністю

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ виступив з ініціативою формувати з безробітних народні дружини.

Як передає кореспондент УНІАН, губернатор заявив про це на нараді, присвяченій боротьбі із злочинністю в умовах економічної і фінансової кризи.

«Пропоную за рахунок коштів фондів зайнятості залучати безробітних до громадських робіт, у тому числі для охорони громадського порядку. Таким чином, можна вирішити відразу дві проблеми - забезпечити робочими місцями звільнених працівників і контролювати криміногенну ситуацію в області. Адже, за даними міліції, чотири з п`яти злочинів в області здійснюють безробітні», - сказав В.АСАДЧЕВ.

У свою чергу, начальник ГУ МВС України у Полтавській області генерал-майор міліції Михайло ЦИМБАЛЮК не виключив, що з поглибленням кризи ситуація із злочинністю погіршуватиметься. «Зростатиме безробіття, буде рости і злочинність» - заявив головний міліціонер області і підтримав ініціативу губернатора.