У Польщі бензин подешевшав на 10-20%

У грудні цього року бензин марки Pb95 у Польщі в середньому коштував 3,55 злотих за літр (1,2 долара), що на 20% менше, ніж наприкінці минулого року.

Як пише газета Polska, за даними експертів, ціни на пальне в найближчому майбутньому можуть знижуватися.

Видання зауважує, що за 50 літрів бензину рік тому треба було заплатити понад 200 злотих, тепер менш як 180 злотих.

Дизельне пальне теж подешевшало до 3,59 злотих за літр з 4,13 злотих рік тому.

Газета нагадує, що найдорожче бензин коштував у Польщі влітку, коли нафта на світових ринках коштувала майже 150 доларів.

Зараз нафта коштує менше 40 доларів.

Експерти пояснюють, що бензин не подешевшав в чотири рази, як нафта, оскільки в його ціні є багато складових, що не залежать від вартості нафти. Зокрема, курс національної валюти Польщі до долара, який впав з 2 до 3 злотих за долар, а також різноманітні податки.

«Сильний злотий амортизував тоді рекордний ріст ціни нафти на світових ринках. Завдяки цьому на АЗС ми не бачили значного подорожчання. Тепер ситуація змінилась», - відзначають експерти.