Гравюри художника УПА потрапили до Музею Великої вітчизняної війни (фото)

Служба безпеки України сьогодні передала на постійне зберігання до Меморіальному комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» 103 оригінали гравюр відомого повстанського художника Ніла Хасевича та дерев’яне кліше для їх виготовлення, котрі зберігалися у сховищах КДБ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ.

Довідка УНІАН. У доробку художника Н.Хасевича (1905-1952) портретні та жанрові замальовки з натури, створені під час перебування в повстанських підрозділах, зокрема сатиричні, графічна серія «Волинь в боротьбі», серія плакатів «Ідеї українського визвольного руху», проекти нагород УПА, проекти заголовків та ілюстрації до різних пропагандистських і сатиричних видань ОУН і УПА, варіанти «Волинської серії бофонів» тощо.

Н.ХАСЕВИЧ, випускник Варшавської академії мистецтв, був відомий у мистецьких колах: з 1931 до 1943 року твори художника експонувалися на 35 виставках, зокрема в Празі, Львові, Варшаві, Берліні, Чикаго, Лос-Анджелесі. Між тим, пам`ять про художника-борця почала повертатися до співвітчизників лише з початком 90-х, після десятків років повного замовчування. Його ім`я стоїть поряд з іменами таких видатних українських графіків, як Юрій Нарбут, Василь Кричевський, Ольга Кульчицька.

Фото Олександра Синиці / УНІАН