Найважливіші підприємства Росії (повний список)

Уряд Росії на своєму сайті оприлюднив список підприємств країни, яким обіцяна допомога держави на федеральному рівні. Всього в списку 295 підприємств.

До списку ввійшли практично всі великі російські компанії - як державні, так і приватні. Зокрема, держава має намір допомагати "Транснефті", "Аерофлоту", "Русгідро", "Газпромові", "Лукойлу", "Роснефті" і багатьом іншим.

Крім того, до списку ввійшли не тільки компанії, які виготовляють товари, а й ті, які займаються постачанням послуг. Наприклад, уряд пообіцяв допомогти всім трьом найбільшим російським операторам, центральним телеканалам, а також торговельним мережам.

Раніше повідомлялося, що всі підприємства, які потрапили до списку системотворних, зможуть розраховувати на кредитування по державних гарантіях, підтримку протекціоністськими заходами з боку урядовців, а також на субсидування процентної ставки на держзамовлення. Ділові ЗМІ в грудні повідомляли, що компанії, які потрапили до списку системотворних, продукують близько 60 відсотків ВВП країни, уточнює Лента.ру.

Транспорт 1. ВАТ "АК "Транснафта"

2. ВАТ "Російські залізниці"

3. ВАТ "Совкомфлот", вкл. ВАТ "Новошип"

4. ВАТ "Далекосхідне морське пароплавство"

5. ВАТ "Приморське морське пароплавство"

6. ВАТ "Мурманське морське пароплавство"

7. ВАТ "Північно-західне пароплавство"

8. ВАТ "Московське річкове пароплавство"

9. ВАТ "Об-Іртиське річкове пароплавство"

10. ВАТ "Судноплавна компанія "Волзьке пароплавство"

11. ВАТ "Лєнське об`єднане річкове пароплавство"

12. ВАТ "Новоросійський морський торговельний порт"

13. ВАТ "Ростовський порт"

14. ВАТ "Аерофлот - російські авіалінії"

15. ТОВ "Авіакомпанія"

16. ВАТ "Авіакомпанія Сибір"

17. ВАТ "АК "Трансаеро"

18. ВАТ "Авіакомпанія "Ютейр"

19. ВАТ "Авіакомпанія "Уральські авіалінії""

20. ВАТ "Міжнародний аеропорт Шереметьєво", вкл. ВАТ "Міжнародний аеропорт "Владивосток"

21. Група компаній "Іст-лайн"

22. ВАТ "Міжнародний аеропорт "Внуково"

23. ВАТ "Міжнародний аеропорт "Пулково"

24. ВАТ "Міжнародний аеропорт "Сочі"

25. ВАТ "Аеропорт Кольцове", Катеринбург

26. ВАТ "Аеропорт Толмачове"

27. ВАТ "Міжнародний аеропорт "Калінінград"

28. ВАТ "Далекосхідна транспортна група"

29. ФГУП "Росморпорт"

30. Аеропорт Новий, Хабаровськ

Енергетика 31. ВАТ "ФСК ЄЕС"

32. ВАТ "Русгідро"

33. ГК "Росатом", в т.ч. ТВЕЛ, Енергоатом

34. ВАТ "Інтер РАО ЄЕС"

35. ВАТ "Холдинг МРСК"

36. ВАТ "Іркутська мережева компанія"

37. ВАТ "Лєненерго"

38. ВАТ "МОЕСК"

39. ВАТ "Тюменьенерго"

40. ВАТ "Євросибенерго" вкл. Іркутськенерго

41. ВАТ "РАТ "Енергетичні системи Сходу"

42. ВАТ "Комплексні енергетичні системи"

43. ВАТ "Татенерго"

44. ВАТ "Башкиренерго"

45. Якутенерго

46. Об`єднаний інститут ядерних досліджень, м. Дубна

47. ВАТ "ОГК-1"

48. ВАТ "ОГК-2"

49. ВАТ "ОГК-3"

50. ВАТ "ОГК-4"

51. ВАТ "ОГК-5"

52. ВАТ "ОГК-6"

53. ВАТ "ТГК-1"

54. ВАТ "ТГК-2"

55. ВАТ "Мосенерго (ТГК-3) "

56. ВАТ "ТГК-4"

57. ВАТ "ТГК-5"

58. ВАТ "ТГК-6"

59. ВАТ "ТГК-7"

60. ВАТ "ТГК-8"

61. ВАТ "ТГК-9"

62. ВАТ "ТГК-10"

63. ВАТ "ТГК-11"

64. ВАТ "ТГК-12"

65. ВАТ "ТГК-13"

66. ВАТ "ТГК-14"

Нафта і газ 67. ВАТ "Башнафта"

68. ВАТ "Газпром"

69. ВАТ "НК "Роснафта"

70. ВАТ "НК "ЛУКОЙЛ"

71. ВАТ "ТНК-ВР Холдинг"

72. ВАТ "Сургутнафтогаз"

73. ВАТ "Татнафта ім. В.Д. Шашина"

74. ВАТ "Руснафта"

75. ВАТ "Славнафта"

76. Новатек

Вугільна промисловість 77. Сибвуглемет

78. СУЕК

79. ВАТ Група Белон

80. Російське вугілля

81. ВАТ "Распадська"

82. Кузбасрозрізвугілля

Зв`язок 83. ВАТ "Зв`язокінвест"

84. АФК "Ситема"

85. ВАТ "Вимпелком"

86. ВАТ "Мегафон"

87. ВАТ "Міжрегіональний Транзиттелеком"

88. Таттелеком

89. ФДУП "Пошта Росії"

90. Російська телевізійна і радіомовна мережа (РТРС)

91. ФДУП "Космічний зв`язок"

92. Московська міська телефонна мережа (МГТС)

ЗМІ 93. ФДУП "ВГТРК"

94. ФДУП "ТТЦ "Останкіно"

95. ФДУП РАМИ "РІА Новости"

96. ВАТ "Перший канал"

97. ВАТ ТРК "Петербург-п`ятий канал"

98. ФДУП "ІТАР-ТАРС"

99. АНО "Russia Today"

100. Російська державна радіомовна компанія "Голос Росії"

Металургійна і добувна промисловість 101. ВАТ "ГМК "Норильський нікель"

102. ВАТ "Сєвєрсталь – Російська сталь"

103. ВАТ "ОК "Русал"

104. ТОВ "Євраз Холдинг", вкл. Нижньотагільський мет. комбінат, Західно-Сибірський мет. комбінат, Кузнецький мет. комбінат, Качканарський ГЗК "Ванадій"

105. ВАТ "УК "ММК" вкл. Магнітогорський метизний завод

106. ВАТ "Новолипецький металургійний комбінат", в т.ч. ВАТ "Морський порт Санкт-Петербурга"

107. ВАТ "УГМК-холдинг"

108. ТОВ "УК "Мечел"

109. ТОВ "УК "Металоінвест"

110. ЗАТ "Об`єднана металургійна компанія"

111. ВАТ "Трубна металургійна компанія"

112. ЗАТ "Група ЧТПЗ"

113. ЗАТ "Алроса"

114. ТОВ "УК "Промислово-металургійний холдинг (ПМХ)"

115. Російська мідна компанія

116. Челябинський електрометалургійний комбінат

117. Полюс-Золото

118. ЕСТАР

119. Група "Амурметал"

120. Група "Магнезит"

121. Металургійний завод "Електросталь"

122. Російська гірничорудна компанія

123. УК "Союзметалресурс"

124. Компанія "Вольфрам"

125. Приморський ГЗК

126. Кіровградський завод твердих сплавів

127. Новосибірський олов`яний комбінат

128. Мінерал Груп

129. Солікамський магнієвий завод

130. Енергопром Менеджмент

131. Кам`янськ-Уральський металургійний завод

132. Красноярський завод кольорових металів імені В.М. Гулідова

Хімічна і нафтохімічна промисловість 133. Мінерально-хімічна компанія "Єврохім"

134. ВАТ "Уралкалій"

135. Фосагро

136. Сильвініт

137. Акрон, в т.ч. Дорогобуж

138. ВАТ "СИБУР Холдинг"

139. Група компаній "Татаро-американські інвестиції (ТАІФ)"

140. ХК Амтел

141. Уфанафтохім

142. Саянськхімпласт

143. Тольяттіазот, вкл.Трансаміак

144. Куйбишевазот

145. ТОВ "Завод полімерів Кірово-Чепецького хімічного комбінату"

146. Група Компаній "Нікохім"

147. Уралхім

148. Нижньокамськшина

149. ФДУП "Російський науковий центр "Прикладна хімія"

Автомобільна промисловість 150. Холдинг "Російські машини", зокрема ВАТ "ГАЗ"

151. ВАТ "АвтоВАЗ"

152. ВАТ "Соллерс"

153. АМО "ЗІЛ"

154. ВАТ "КАМАЗ"

Оборонно-промисловий комплекс 155. ГК "Ростехнології" в т.ч. Оборонпром, ВАТ "Корпорація ВСМПО-АВІСМА", Росспецсталь

156. НВО "Сатурн"

157. Моторобудівник

158. ВАТ "Концерн ППО "Алмаз-Антей"

159. ВАТ "Мотовіліхінські мотори"

160. ВАТ "НПК Уралвагонзавод"

161. ВАТ "Корпорація "Тактичне ракетне озброєння"

Авіабудування 162. ВАТ "ОАК"

163. ВАТ "РСК "МіГ"

164. ВАТ "Казанське авіаційне виробниче об`єднання ім. С.П. Горбунова"

Суднобудування 165. ВАТ "ОСК"

166. ВАТ "Північна верф"

167. ВАТ "Сєвмаш"

168. ВАТ "Адміралтейські верфі"

169. ВАТ "ПСЗ "Янтар"

170. ВАТ "Балтійський завод"

171. ВАТ "Звездочка"

172. ВАТ "Виборзький суднобудівний завод"

173. ВАТ "Амурський суднобудівний завод"

174. ВАТ "ДВЗ "Звезда"

175. ВАТ "Завод Червоне Сормово"

176. ФДУП "Криловській державний науковий центр"

177. ВАТ "Середньо-Невський суднобудівний завод"

Двигунобудування 178. НВО "Сатурн"

179. ВАТ "Клімов"

180. ВАТ "Пермський моторний завод"

181. ВАТ "ММП ім. В.В. Чернишова"

182. УФМПО

183. ФДУП "ММПП «Салют"

Сільгоспмашинобудування 184. ВАТ "Ростсільмаш"

185. ХК "Тракторні заводи"

Енергетичне машинобудування і урановий цикл 186. ВАТ "Силові машини"

187. Московський електрозавод

188. Елсиб

189. ВАТ "ЕмАльянс"

190. ВАТ "Об`єднані машинобудівні заводи"

Ракетно-космічна промисловість 191. ВАТ "РКК "Енергія" ім. С.П. Корольова

192. ВАТ "ВПК "НПО Машинобудування"

193. ФДУП "Московський інститут теплотехніки"

194. ФДУП "Державний космічний науково-виробничий центр ім. М.В. Хрунічева"

195. ВАТ "НПО Енергомаш ім. академіка В.П. Глушка"

196. ФДУП "Державний ракетний центр ім. В.П. Макєєва"

197. ВАТ ЦСКБ Прогрес

198. ФДУП "Російський НДІ космічного приладобудування"

199. ВАТ "Інформаційні супутникові системи ім. академіка М.Ф. Решетнєва"

200. ФДУП "НВО імені С.А. Лавочкіна"

201. ФДУП "НВП - ВНДІ електромеханіки із заводом імені А.Г. Іосіф`яна"

202. ФКП "Науково-випробувальний центр ракетно-космічної промисловості"

203. ФДУП "Ордена Трудового Червоного Прапора ЦНДІ "Комета"

204. ФДУП "ЦКБ важкого машинобудування

205. ФДУП "Конструкторське бюро "Арсенал ім. М.І. Фрунзе"

206. ФДУП "Воткинський завод"

207. ФДУП "ЦНДІ Радіотехнічний інститут імені академіка А.І. Берга

208. ФДУП "НПЦ автоматики і приладобудування ім. академіка М.О.Пілюгіна"

209. ФДУП "Російський науковий центр "Курчатовський інститут", м. Москва

Радіоелектронна промисловість 210. ВАТ "Сітронікс"

211. ВАТ "Ангстрема"

212. ВАТ "Концерн "Вега"

213. ВАТ "Концерн "Сузір`я"

214. ВАТ "Світлана"

215. ФДУП "Науково-виробниче підприємство "Політ"

216. Корпорація Аерокосмічне устаткування

Транспортне машинобудування 217. ОАО "Трансмашхолдинг"

218. ВАТ "Уралвагонзавод"

219. ВАТ "Алтайвагонзавод"

220. ВАТ "Рузаївський завод хімічного машинобудування"

Верстатобудування 221. ЗАТ "Седін"

222. ВАТ "Рязанський верстатозавод"

223. Стерлітамакський верстатобудівний завод

224. ВАТ "Савелівский машинобудівний завод"

225. ВАТ "Іванівський завод важкого верстатобудування"

Промисловість будівельних матеріалів 226. ВАТ "Євроцемент груп"

227. ВАТ "Новоросцемент"

228. ВАТ "Сибірський цемент"

229. ВАТ "Себряков-цемент"

230. ВАТ "Мордовцемент"

231. ВАТ "Східцемент"

232. ТОВ "РАТМ Цемент Холдинг"

Лісопромисловий комплекс

233. ТОВ "Лісопромислова компанія Континенталь Менеджмент"

234. ВАТ "Група "Ілім"

235. ВАТ "Кондопога"

236. ВАТ "Целюлозо-паперовий комбінат "Волга"

237. ВАТ "Архангельський ЦБК"

Аптечні мережі і фармацевтична промисловість

238. Аптечна мережа 36,6

239. ВАТ "Фармстандарт"

240. Верофарм

241. СІА Інтернешнл

242. Протек

243. Хімрар

244. НВО Мікроген МЗ РФ

245. Мосхімфармпрепарати

246. ВАТ "Вітчизняні ліки (Валента)"

247. Фарм-центр

248. ЗАТ "Фармсинтез"

Торговельні мережі 249. X5 Retail Group N.V.

250. ВАТ "Магніт"

251. ВАТ "Діксі Груп"

252. ВАТ "Лєнта"

253. ВАТ "Сьомий континент"

254. ВАТ "Група компаній "Вікторія"

255. ВАТ "Торговий дім "Копійка"

Харчова промисловість і агропромисловий комплекс 256. ВАТ "Вімм-Білль-Данн Продукти Харчування"

257. ВАТ Група "Розгуляй"

258. ТОВ "Зернова компанія "Настюша"

259. ВАТ "Компанія Юнімілк"

260. Агропромисловий холдинг "Міраторг"

261. ВАТ "Група Черкізово"

262. ТОВ "Група компаній "Домінант"

263. ТОВ "УК Сонячні продукти"

264. ТОВ "Група компаній "Русагро"

265. ТОВ "Продімекс-холдинг"

266. ЗАТ "Керуюча компанія "ЕФКО"

267. ЗАТ "Холдингова компанія "Золотий Колос"

268. ВАТ "Вамін Татарстан"

269. ТОВ МЕЗ "Південь Русі"

270. ВАТ АПК "ОГО"

271. Агрохолдинг "Продо"

272. ВАТ "АПК "Аркада"

273. ВАТ АПК "Стойленська нива"

274. ТОВ "Група компаній "САХО"

275. ЗАТ "Приосколля"

276. Російська агропромислова корпорація (холдингова компанія "Оптіфуд")

277. ТОВ "Бєлгранкорм" (агрохолдинг "БЕЗРК-Бєлгранкорм")

278. ЗАТ "Таліна"

279. ЗАТ фірма "Агрокомплекс"

280. ВАТ "Червоний Схід Агро"

281. ТОВ "ГК Агро-Білогор`я"

282. ЗАТ "Сибірська Аграрна Група"

283. ЗАТ "Моссільпром"

284. ЗАТ АВК "Ексима"

285. ЗАТ "Птахофабрика Роскар"

286. ЗАТ МК "Авіда"

287. ТОВ "Керуюча компанія “Російські ферми"

288. ВАТ "Група компаній "Російське море"

289. ВАТ "Росспиртпром"

Житлове будівництво 290. ВАТ "Група компаній "ПІК"

291. ЗАТ "БУ-155"

292. ВАТ "Група "ЛСР"

293. ВАТ ДБК-1

294. ВАТ "Головбуд"

295. ЗАТ "Інтеко"