Сьогодні в Україні – день жалоби

26 людей загинули у Євпаторії напередодні через вибух у житловому будинку. Кількість врятованих не змінилася – двадцять один євпаторієць.

Тіло останньої жертви знайдено сьогодні вранці. Зараз рятувальники розбирають завали на рівні підвалу п’ятиповерхівки. Але поки – жодної інформації про нових врятованих. Працівники МНС, які безперервно працюють тут вже третю добу, кажуть: мінусова температура і завірюха ускладнюють шанси вижити людям під руїнами.

Завали розбирають майже вручну і все ще сподіваються врятувати тих, хто міг залишитися під ними.

До місцевої влади звернулися п’ятдесят три жителі пошкодженого будинку, які тимчасово відселені в місцевий санаторій «Феміда».

ICTV