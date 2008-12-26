Експорт української зброї до Росії скоротиться - експерти

Експерти Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння прогнозують у найближчі десять років скорочення військово-технічного експорту до Росії до 10-15 відсотків від сучасного обсягу. Таке послаблення військово-технічної співпраці, на думку фахівців, буде наслідком політики Москви.

Як пояснюють експерти, незалежно від зовнішнього курсу України, Росія зацікавлена максимально розвинути власні потужності з виробництва стратегічної зброї та військової техніки. Тому вона і зменшуватиме замовлення українському ВПК. Натомість, спільні з російським ВПК проекти на виконання замовлень третіх країн дозволили українським зброярам і цього року заробити не менше мільярда доларів, повідомив директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак. За його словами, Україна могла б переорієнтуватись на західний ринок. Але привабливість української оборонки залежатиме від державних контрактів на переозброєння українського війська. Наразі сталі портфелі замовлень мають лише три-чотири десятки українських підприємств, зазначив Бадрак. А вторинна роль у співпраці з Росією призвела до втрати Україною позицій одного з європейських лідерів виробництва високотехнологічного озброєння та техніки.

Німецька хвиля