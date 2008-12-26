У підвалі будинку в Євпаторії знайшли балони: цілі чи ні - не кажуть

У підвальному приміщенні зруйнованого вибухом житлового будинку в Євпаторії виявлено 11 балонів.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному центрі Держгірпромнагляду.

За їх даними, зараз закінчується очищення підвального приміщення по вул. Некрасова 67, у м. Євпаторії.

Станом на 15.50 рятувальниками виявлено:

- балонів пропанових місткістю 5 л. (4 шт);

- балонів пропанових місткістю 50 л. (2 шт.), в одному з балонів при закритому стані вентиля відбувається травлення газу, другий порожній з маховиком у відкритому положенні;

- балони – 22 літри (2 шт.), за кольором відповідають кисневому;

- балони – 10 літрів (2 шт.) за кольором відповідають кисневому;

- балон – 2 літри (1 шт.) за кольором відповідають кисневому.

Як повідомляв УНІАН, вибух у п`ятиповерховому будинку по вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня о 21.45. Зруйновані перший і другий під`їзди будинку.

За останніми даним, загинули 27 чоловік, врятовано – 21.

Попередньою причиною трагедії вважається вибух балонів з киснем і ацетиленом, які зберігалися в підвалі п`ятиповерхівки і належали ЖЕКу.