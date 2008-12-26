Ющенко зняв гриф таємності з кількох своїх указів
17:52, 26 грудня 2008Суспільство
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За січень-березень 2005 року
Президент України Віктор ЮЩЕНКО зняв позначку “Опублікуванню не підлягає” з низки своїх указів за січень-березень 2005 року.
Про це йдеться у відповідному Указі Президента, текст якого розміщено на його офіційному сайті.
Переважна більшість цих документів стосується кадрових призначень та звільнень в українських силових органах.
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