Ющенко зняв гриф таємності з кількох своїх указів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зняв позначку “Опублікуванню не підлягає” з низки своїх указів за січень-березень 2005 року.

Про це йдеться у відповідному Указі Президента, текст якого розміщено на його офіційному сайті.

Переважна більшість цих документів стосується кадрових призначень та звільнень в українських силових органах.