Ющенко зняв гриф таємності з кількох своїх указів

17:52, 26 грудня 2008
Суспільство
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За січень-березень 2005 року

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зняв позначку “Опублікуванню не підлягає” з низки своїх указів за січень-березень 2005 року.

Про це йдеться у відповідному Указі Президента, текст якого розміщено на його офіційному сайті.

Переважна більшість цих документів стосується кадрових призначень та звільнень в українських силових органах.

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