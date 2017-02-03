"Жнива" для травматологів та безкоштовна ковзанка: соцмережі відреагували на негоду в Україні
18:36, 03 лютого 2017Суспільство
281 0
Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на ожеледь, яка скувала дороги країни зранку.
Зранку дороги України покрила ожеледь / Фото УНІАН
Сьогодні, 3 лютого, ранок в Україні розпочався із дощу при мінусовій температурі. На ковзанку перетворились не лише тротуари, але і дороги.
У зв’язку із цим на дорогах сьогодні сталося багато аварій, а от пішоходи в свою чергу теж мали неприємність пересуватись буквально «скляними» хідниками.
Читайте такожМасштабна ДТП у Києві: через ожеледь зіткнулися 11 автомобілів (фото)
Українці зустріли такі незручності із гумором.
Користувач Ірина Слабінська написала, що знайомий травматолог таку погоду називає жнивами.
Інший користувач із ніком alikssana пише: «Дійти до будинку цілий квест».
Якщо ви сьогодні ні разу не навернулись, то ви мій герой
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter