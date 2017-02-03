"Жнива" для травматологів та безкоштовна ковзанка: соцмережі відреагували на негоду в Україні

Сьогодні, 3 лютого, ранок в Україні розпочався із дощу при мінусовій температурі. На ковзанку перетворились не лише тротуари, але і дороги.

У зв’язку із цим на дорогах сьогодні сталося багато аварій, а от пішоходи в свою чергу теж мали неприємність пересуватись буквально «скляними» хідниками.

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Українці зустріли такі незручності із гумором.

Користувач Ірина Слабінська написала, що знайомий травматолог таку погоду називає жнивами.

Інший користувач із ніком alikssana пише: «Дійти до будинку цілий квест».