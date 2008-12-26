Хто головний у Києві на Новий рік?

Під час новорічної відпустки Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО його обов’язки виконуватиме перший заступник голови столичної міськдержадміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГОЛУБЧЕНКО повідомив сьогодні журналістам.

“Мер пішов у відпустку. Я ще, відверто кажучи, не бачив розпорядження, але мер мені сьогодні сказав, що йде у відпустку і виконуючим обов’язки залишаюсь я”, - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

На уточнююче запитання, з якого числа мер розпочне свій відпочинок, перший заступник голови сказав, що “скоріш за все, з 29 грудня, повернеться до робити десь числа 15-го січня”.

Як повідомляв УНІАН, вчора Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив журналістам, що на новорічні свята йде у відпустку й повернеться до виконання своїх обов`язків 10 січня 2009 року.