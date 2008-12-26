Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що трагедія в Євпаторії сталася через халатність окремих осіб. Про це він заявив у випуску програми «Свобода» на телеканалі «Інтер».

“Через халатність, чергову халатність ми втратили 27 людей”, - сказав В.ЮЩЕНКО, зазначивши при цьому, що Генеральна прокуратура України “забезпечує встановлення причин трагедії”.

Також глава держави висловив сподівання, що до 31 грудня люди, які постраждали від вибуху, отримають нове житло.

Він в черговий раз відзначив, що після вибуху на ліквідації його наслідків, “на мій погляд, добре попрацювали МНС, медична допомога”. “Випадки, які ми аналізуємо, зокрема, вчорашній, - про МНС, медицину, вони діяли відмінно, хоча ідеальних оцінок не буває... Але буквально через 40 хвилин на об’єкті вели відновлювальні роботи”. В контексті цього В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що “через розслідування прокуратури, ми знайдемо відповіді, хто став виною в цій ситуації”.