У гарнізонах ВМС скасовано новорічні офіцерські бали

У зв’язку з оголошеним в державі трауром в гарнізонах Військово-Морських сил Збройних сил України скасовано новорічні офіцерські бали.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, про це заявив командувач Військово-Морських сил Збройних сил України адмірал Ігор ТЕНЮХ.

“У той час, коли наші військовослужбовці разом з представниками інших відомств продовжують роботи з пошуку й врятування тих, хто залишився живий під час вибуху в житловому будинку в Євпаторії, не може бути й мови щодо проведення будь-яких святкових заходів”, – сказав командувач українським флотом.

Сьогодні, 26 грудня, на кораблях та у берегових військових частинах українського флоту на знак жалоби приспущено Державні та Військово-Морські прапори, відмінено усі новорічні святкові заходи.

Раніше планувалося, що 26 грудня в гарнізонах Військово-Морських сил України відбудуться офіцерські бали, присвячені святкуванню Нового року.

Ввечері 24 грудня близько 200 військовослужбовців морської авіаційної бригади й Південної військово-морської бази ВМС ЗС України були підняті по тривозі та розпочали пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху житлового будинку в Євпаторії. Також для участі в роботах на місці трагедії було підготовлено 160 військовослужбовців та 13 одиниць техніки Центру військ берегової оборони Військово-Морських сил. Близько 80 військовослужбовців висловили бажання стати донорами для постраждалих під час вибуху.