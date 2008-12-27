Міліція нейтралізувала банду на автомагістралі Одеса-Київ

У Одеській області співробітники Великомихайлівського райвідділу міліції затримали в ході оперативно-розшукових заходів злочинну групу у складі сімох осіб, причетних до здійснення розбійного нападу на водія-далекобійника на 391-му кілометрі автомагістралі Київ-Одеса.

Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв`язків Управління МВС України в області, бандити напали на водія вантажівки в нічний час, застосувавши до нього насильство і заволодівши його мобільним телефоном і грошима в сумі 150 грн.

Крім того, банда відігнала в невідомому напрямку вантажівку з 27 тоннами мороженої риби вартістю 130 тис. грн.

До цього резонансного злочину двоє з сімох затриманих, за оперативними даними, здійснили напад на водія вантажного автомобіля «КамАЗ», який перевозив контейнер з 68 холодильниками «LG».