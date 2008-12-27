Що вибухнуло в Євпаторії, так і не зрозуміло

Поки що жодна версія причин вибуху в п`ятиповерховому житловому будинку в Євпаторії немає підтвердження експертів, достатнього для того, щоб якась з них була названа пріоритетною.

Про це в коментарі тижневику «Дзеркало тижня» заявив прокурор Криму Володимир БОЙКО.

Як зазначає видання, серед версій про причини НП називаються: вибух балонів з киснем і ацетиленом у підвальному приміщенні п`ятиповерхівки, побутовий вибух у квартирі, стороннє втручання до газової системи («і не тільки», - зазначив прокурор, відмовившись уточнити), вибух інших речовин.

«У кожної з версій є свої підверсії. Але доказів на користь будь-якої з них на сьогодні недостатньо», - сказав В.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, вибух у п`ятиповерховому будинку №67 по вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня о 21.45. Зруйновано перший і другий під`їзди будинку. В результаті трагедії загинули 27 чоловік. Врятовано 21 людину, із них п`ятеро перебувають в лікарнях.

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за статтею 196 Кримінального кодексу України. У Генеральній прокуратурі не виключають, що після встановлення причин і обставин трагедії справа може бути перекваліфікована на іншу статтю.

Попередньою причиною трагедії вважається вибух балонів з киснем і ацетиленом, які зберігалися в підвалі п`ятиповерхівки, в майстерні ЖЕКу. У підвалі 26 грудня знайшли 11 балонів, повідомили в Інформаційному центрі Держгірпромнагляду. Міністр з питань надзвичайних ситуацій України Володимир ШАНДРА 26 грудня заявив, що в рамках кримінальної справи розглядаються всі версії, оскільки всі вони «мають право на життя». При цьому міністр сказав, що “головна версія причини вибуху залишається тією самою, що й була” - вибух кисневих балонів.