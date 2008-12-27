"Газпром" попередив Європу про можливі проблеми з транзитом

Російський концерн "Газпром" попередив своїх європейських партнерів про можливість виникнення проблем з транзитом газу через Україну, повідомляє радіо «Свобода».

Як заявив у спеціальному листі голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР, концерн зробить все можливе, щоб не допустити перебоїв з поставками газу, проте ситуація з українським транзитом може розвиватися за "несприятливим сценарієм".

"Газпром" погрожує припинити постачання газу Україні, якщо вона не виплатить понад 2 млрд. дол. боргу.

Нагадаємо, Росія наполягає на тому, що НАК «Нафтогаз України» заборгував Росії за поставлений газ більш як 2 млрд. дол. У свою чергу, НАК «Нафтогаз України» заявляє, що компанія повністю виконала свої фінансові зобов`язання з оплати імпортованого газу з січня по жовтень цього року включно, і на сьогоднішній день може йтися про погашення поточних платежів.

24 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО від імені держави запевнив, що транзит всіх енергоносіїв до Європи буде безперебійним.