"Газпром" попередив Європу про можливі проблеми з транзитом

12:14, 27 грудня 2008
Суспільство
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"Концерн зробить все можливе, проте..."

Російський концерн "Газпром" попередив своїх європейських партнерів про можливість виникнення проблем з транзитом газу через Україну, повідомляє радіо «Свобода».

Як заявив у спеціальному листі голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР, концерн зробить все можливе, щоб не допустити перебоїв з поставками газу, проте ситуація з українським транзитом може розвиватися за "несприятливим сценарієм".

"Газпром" погрожує припинити постачання газу Україні, якщо вона не виплатить понад 2 млрд. дол. боргу.

Нагадаємо, Росія наполягає на тому, що НАК «Нафтогаз України» заборгував Росії за поставлений газ більш як 2 млрд. дол. У свою чергу, НАК «Нафтогаз України» заявляє, що компанія повністю виконала свої фінансові зобов`язання з оплати імпортованого газу з січня по жовтень цього року включно, і на сьогоднішній день може йтися про погашення поточних платежів.

24 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО від імені держави запевнив, що транзит всіх енергоносіїв до Європи буде безперебійним.

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