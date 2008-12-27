Погода на 27 грудня - 1 січня

Завтра в Україні збережеться холодна погода, місцями невеликий сніг.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 28 грудня буде хмарно. Без істотних опадів, лише в Криму, а вдень і в північній частині місцями невеликий сніг. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, в Криму окремі пориви 15-20 м/с. На дорогах країни місцями ожеледиця. Температура вночі 8-13° морозу, місцями на Лівобережжі та в Карпатах 13-18° морозу; вдень 3-8° морозу, на сході та в Карпатах до 11° морозу; в Криму вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу, на Південному узбережжі вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

29-30 грудня в Україні мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише у східній частині, в Криму та Приазов’ї, а 29 грудня і в північних областях місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 4-9° морозу; на Лівобережжі та в Карпатах місцями вночі 14-17°, вдень 10-13° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1°тепла.

31-1 січня утримається холодна погода без істотних опадів. Температура у східній половині (крім Криму) України та в Карпатах вночі 12-18° морозу, 31 грудня при проясненнях місцями 20-23° морозу, вдень 9-15° морозу; на решті території вночі 7-13°, вдень 3-9° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

У Києві завтра хмарно, без істотних опадів, лише вдень місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі близько 10° морозу, вдень 4-6° морозу; по області вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу.

По області завтра також буде хмарно. Без істотних опадів, лише вдень місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі близько 10° морозу, вдень 4-6° морозу; по області вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу.

29-30 грудня на Київщині мінлива хмарність. 29 грудня місцями невеликий сніг, 30 грудня без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 4-9° морозу.

31-1 січня у столичному регіоні утримається холодна погода без істотних опадів. Температура вночі 7-13°, вдень 3-8° морозу, у Києві вночі 9-11°, вдень 5-7° морозу.