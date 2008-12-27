Кабмін заборонив банкам відбирати квартири

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні ухвалив рішення, згідно з яким банкам заборонено відбирати у громадян квартири, придбані за кредитними договорами з банками, якщо клієнт виплачує хоча б відсотки за обслуговування кредиту.

Як повідомляє Управління зі зв`язків зі ЗМІ Секретаріату Кабміну, у цьому рішенні також йдеться про заборону комерційним банкам збільшувати відсоткові ставки за вже виданими кредитами.