Кабмін заборонив банкам відбирати квартири

13:42, 27 грудня 2008
Суспільство
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... якщо клієнт виплачує відсотки

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні ухвалив рішення, згідно з яким банкам заборонено відбирати у громадян квартири, придбані за кредитними договорами з банками, якщо клієнт виплачує хоча б відсотки за обслуговування кредиту.

Як повідомляє Управління зі зв`язків зі ЗМІ Секретаріату Кабміну, у цьому рішенні також йдеться про заборону комерційним банкам збільшувати відсоткові ставки за вже виданими кредитами.

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