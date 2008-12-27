Величезні інвестиції в Промінвестбанк добре вплинуть на гривню

Немає жодних сумнівів у тому, що Промінвестбанк буде врятований і невдовзі відновить свою нормальну роботу, заявив народний депутат (фракція Партії Регіонів) Георгій Скудар.

Він висловив упевненість, що «цей факт свідчить про довіру зовнішніх інвесторів до України». Прихід таких великих інвестицій, на думку Скударя, позитивно позначиться на стабільності української національної валюти.

За його словами, цієї події чекали як керівники багатьох підприємств, кошти яких знаходяться в Промінвестбанку, так і багато тисяч простих вкладників. “Клюєв сказав, що знайде кошти, і знайшов – він завжди виконує свої обіцянки”, - зазначив народний депутат. Він нагадав, що тепер спокійніше зітхнуть мери кількох міст з південного сходу України, які тримали бюджетні кошти в ПІБ.

Нагадаємо, Георгій Скудар у минулому багато років очолював одне з найбільших машинобудівних підприємств Донбасу (НКМЗ).

Як повідомлялося, у суботу акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (Промінвестбанк, Київ) одержав близько 190 млн. доларів США як першого траншу від Державної корпорації "Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності" ("Зовнішекономбанк", Москва, Російська Федерація) в рамках укладеного раніше договору між цими двома фінансовими організаціями. В найближчі дні планується надходження ще одного мільярда доларів аналогічними траншами.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня тимчасовий адміністратор “Промінвестбанку” Володимир КРОТЮК повідомив журналістам про те, що акціонери «Промінвестбанку», а саме Slav AG, і російський «Зовнішекономбанк» домовилися про спільну участь у фінансовому оздоровленні ПІБ.

Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку України 11 листопада 2008 року зареєструвала додаткову емісію акцій ЗАТ «Промінвестбанк» на суму 900 млн. грн.

11 грудня було ухвалене рішення про закриття додаткової емісії акцій на 900 млн. грн. як такої, що не відбулася, повідомив тимчасовий адміністратор Володимир КРОТЮК.

Нагадаємо, тимчасова адміністрація в «Промінвестбанку» була введена Нацбанком 7 жовтня ц.р. Причиною погіршення фінансового стану ПІБ, у результаті рейдерської атаки, стало дострокове відкликання внесків населення, що викликало ускладнення при проведенні платежів.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Промінвестбанк» (АК ПІБ) (м. Київ) - акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк, створений в серпні 1992 року.

У листопаді ц.р. австрійський холдинг Slav AG через свої афільовані структури ТОВ «Сінергія-фінанс», ТОВ «Сігнус», ТОВ «Пріоритет-буд» і інвестиційну компанію «Бровари-інвест» придбав 34% акцій «Промінвестбанку», ще 34% акцій перебувають в управлінні фізичної особи, яка входить до складу правління Slav AG. Кінцевими бенефіціярами Slav AG є дві фізособи – резиденти України.

У ЗМІ власниками Slav AG називали братів Андрія і Сергія КЛЮЄВИХ.