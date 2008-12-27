Єхануров: на які гроші будувати корвети?

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ поки не бачить реальних джерел фінансування початку виконання частини робіт після проектування корабля класу «корвет». Про це він заявив у суботу, перебуваючи з робочою поїздкою у Севастополі.

«На жаль, поки що реальних джерел фінансування початку виконання частини робіт після проектування корабля класу «корвет», я не бачу», - цитує міністра прес-служба Міноборони.

Він нагадав, що проектування корабля класу «корвет» планувалося незабаром завершити і вже восени 2009 року приступити до реальної роботи з його будівництва. Ю.ЄХАНУРОВ також додав, що всі роботи виконуються у відповідності до графіку будівництва корвету, затвердженому Кабінетом міністрів.

«Всі гроші, виділені на озброєння й дуть через Міністерство оборони практично транзитом до Міністерства промислової політики та Національного космічного агентства України», - зауважив міністр оборони.

Він зауважив, що народні депутати профільного парламентського комітету висловили занепокоєння ходом реалізації програми «корвет» і пообіцяли всіляку підтримку в цьому питанні.