Єхануров: на які гроші будувати корвети?
Міністр здійснює поїздку до Севастополя
Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ поки не бачить реальних джерел фінансування початку виконання частини робіт після проектування корабля класу «корвет». Про це він заявив у суботу, перебуваючи з робочою поїздкою у Севастополі.
«На жаль, поки що реальних джерел фінансування початку виконання частини робіт після проектування корабля класу «корвет», я не бачу», - цитує міністра прес-служба Міноборони.
Він нагадав, що проектування корабля класу «корвет» планувалося незабаром завершити і вже восени 2009 року приступити до реальної роботи з його будівництва. Ю.ЄХАНУРОВ також додав, що всі роботи виконуються у відповідності до графіку будівництва корвету, затвердженому Кабінетом міністрів.
«Всі гроші, виділені на озброєння й дуть через Міністерство оборони практично транзитом до Міністерства промислової політики та Національного космічного агентства України», - зауважив міністр оборони.
Він зауважив, що народні депутати профільного парламентського комітету висловили занепокоєння ходом реалізації програми «корвет» і пообіцяли всіляку підтримку в цьому питанні.