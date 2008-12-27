Литвин завтра їде до Росії

20:02, 27 грудня 2008
Суспільство
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Заплановані зустрічі з вищим керівництвом

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН 28-29 грудня перебуватиме з робочим візитом у Російській Федерації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, програмою візиту заплановані зустрічі спікера з вищим керівництвом Російської Федерації.

В.ЛИТВИН також зустрінеться з головою Державної думи Федеральних Зборів Росії Борисом ГРИЗЛОВИМ та з головою Ради Федерації Федеральних зборів РФ Сергієм МИРОНОВИМ.

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