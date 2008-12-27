Тимошенко поїде на урочисте відкриття підстанції
20:48, 27 грудня 2008Суспільство
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Повідомляє Управління зв`язків
У понеділок, 29 грудня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО візьме участь в урочистих заходах, присвячених пуску першої черги підстанції 750 кВ “Київська”.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків із ЗМІ Секретаріату Кабміну, захід запланований на 10:00.
Місце проведення: с Наливайківка, Макарівський район Київської області.
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