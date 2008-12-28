Мінфін закликає комбанки реструктурувати борги позичальників

Міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК закликає комерційні банки реструктурувати борги позичальників за кредитами і запропонувати боржникам більш вигідні умови погашення кредитів.

Таку пропозицію В.ПИНЗЕНИК висунув у своїй статті в тижневику «Дзеркало тижня».

Міністр фінансів зазначив, що високий курс долара США зробив повернення валютних кредитів майже неможливим. На його думку, традиційний для банку інструмент повернення боргу — продаж заставного майна — в умовах кризи не працює, «тому що нікому продати, покупця немає». У цій ситуації банки мають запропонувати боржникам більш вигідні умови погашення кредитів, упевнений міністр.

«Запропонуйте людям «цукерку». Такою цукеркою може бути погашення частини кредиту в гривні (або інший близький варіант). Але за цю цукерку потрібно негайно заплатити — шляхом погашення достроково добровільно частини позики», — сказав глава Мінфіну.

При цьому, зазначив В.ПИНЗЕНИК, і позичальник, і банк зазнають курсових збитків, та проте банк одразу покращує свій фінансовий стан, зменшує збитки своїх акціонерів і потребу в коштах для рекапіталізації банку. «Програти, щоб виграти — ось гасло дня», — наголосив він.

Також міністр фінансів виступає за те, щоб дати комерційним банкам велику свободу дій у наданні кредитів, які в нормальних, стандартних умовах відносяться до ризикованих, нестандартних.

Раніше за реструктуризацію боргів громадян за кредитами виступав Президент України Віктор ЮЩЕНКО. Про це він заявив 16 грудня на нараді з головами місцевих державних адміністрацій з питань подолання заборгованості із зарплати і критичного стану виконання загальнонаціональних цільових програм. У нараді також брав участь голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ.