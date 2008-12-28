Міліція зафіксувала факти розрахунку в магазинах сувенірними грошима

У Кобеляцькому районі Полтавської області зафіксовано факти шахрайства, у здійсненні яких підозрюють «гастролерів» з Дніпропетровська.

Як повідомили УНІАН у міліції Кобеляк, шахраї в сільських магазинах при купівлі товару розплачуються несправжніми купюрами у 500 гривень.

За даними міліції, колір, зовнішній вигляд, розмір купюр ідентичні справжнім грошам. Але не завжди продавці звертають увагу на те, що на банкнотах є напис: «Сувенірна продукція». Випадки розрахунку сувенірними грошима зафіксовані в селах Леваневське і Бережнівка.

«Найцікавіше в цій ситуації те, що громадян, які розплачуються такими грошима, неможливо притягнути до кримінальної відповідальності, адже попереджувальний напис про те, що гроші не справжні, на купюрі є», - сказав представник райвідділу.