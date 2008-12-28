Уряд затвердив Програму протимінної діяльності

Кабінет міністрів України затвердив Державну цільову соціальну програму протимінної діяльності на 2009-2014 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідна постанова була прийнята на засіданні Кабміну 27 грудня.

На території України розміщуються 34 колишні військові полігони, загальною площею більше 150 тисяч гектарів, які згідно вз затвердженою програмою необхідно повністю очистити та повернути до безпечного використання у господарських цілях.

Зазначена програма спрямована на провадження комплексу заходів протимінної діяльності щодо забезпечення безпеки населення. Зокрема, передбачається удосконалити національну нормативну базу щодо організації та проведення робіт з розмінування, провести планові роботи з розмінування територій та об’єктів, провести термінові роботи у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, пов’язаної з вибухами боєприпасів, а також знешкодження та знищення виявлених вибухонебезпечних предметів.

Загальний обсяг коштів на виконання програми - понад 96 млн. грн.