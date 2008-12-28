У центрі Києва накрили нарколабораторію

У центрі Києва співробітники відділу по боротьбі з незаконим обігом наркотиків викрили нарколабораторію, у якій виготовлявся особливо небезпечний наркотик - амфетамін.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м. Києві, лабораторія знаходилася в однокімнатній квартирі у Михайлівському провулку, власником якої був 27-річний чоловік.

Під час огляду помешкання міліціонери виявили та вилучили 10 грамів готового до споживання амфетаміну, прекурсори, ємності зі залишками рідини та речовин, різноманітні допоміжні хімічні реактиви, розчинники, окислювачі та хімічний посуд.