В Україні буде зимно

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 4-9° морозу; у східній частині та в Карпатах вночі 14-19°, вдень 6-11° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

30-31 грудня - хмарно з проясненнями. Без опадів, лише 30 грудня в західних та північних областях, 31 грудня в Криму та Приазов`ї місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура в західних, Житомирській, Вінницькій, Київській області вночі 7-12°, вдень 2-7° морозу; на решті території вночі 13-18°, при проясненнях у східних, Дніпропетровській області та в Карпатах 20-24° морозу, вдень 9-14° морозу (у південній частині місцями 2-7° морозу); на Південному узбережжі Криму вночі 10-12° морозу, вдень близько 0°.

1 січня у північних, центральних та місцями східних областях, 2 січня у південній та східній частині невеликий сніг, мокрий сніг; на решті території без істотних опадів. Температура 1 січня вночі в західній половині України 5-11° морозу, на решті території 9-15° морозу (на південному сході 16-22° морозу), вдень 0-6° морозу, у східних областях до 9° морозу; 2 січня вночі 7-13°, вдень 4-10° морозу (протягом доби в Криму та на півдні Одещини, вдень у західних областях 1-7° морозу). На Південному узбережжі Криму температура вночі 1 січня 4-9° морозу, 2 січня близько 0°; вдень 1-4° тепла.

У Києві та області у понеділок буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 8-10°, вдень 5-7° морозу; по області вночі 7-12°, вдень 4-9° морозу.

30-31 грудня - хмарно з проясненнями. 30 грудня місцями невеликий сніг, 31 грудня без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 2-7° морозу; у Києві вночі 7-9°, вдень 3-5° морозу.

Вранці та вдень 1 січня невеликий сніг, мокрий сніг; в решту часу без істотних опадів. Температура 1 січня по області вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу, 2 січня вночі 8-13°, вдень 5-10° морозу. У Києві 1 січня вночі 6-8°, вдень 2-4° морозу, 2 січня вночі близько 10°, вдень 6-8° морозу.