В Івано-Франківську пройшла святочна академія «Хай живе Бандера і його держава…» до 100-річчя від дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

Як передає кореспондент УНІАН у святочній академії, яка відбулась сьогодні в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Івана Франка, взяли участь керівники обласної влади, райдержадміністрацій та районних рад, народні депутати України від Івано-Франківщини, ветерани Української повстанської армії, делегації з районів, громадськість Івано-Франківська. Організували захід Івано-Франківська облдержадміністрація і обласна рада.

Голова Івано-Франківської ОДА Микола ПАЛІЙЧУК виступив із промовою про С.Бандеру. Актори облмуздрамтеатру імені Івана Франка, студенти Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, хор державного академічного Гуцульського ансамблю пісні і танцю обласної філармонії та інші виконавці співали повстанських пісень, арії Кривоноса з опери «Богдан Хмельницький», виконали пісні УПА «Марш сіроманців», «Йшли селом партизани» та інші.

Завершилася святочна академія піснею вояків УПА «Україні слава!» і колядою «Нова радість стала!»

Довідка УНІАН. 1 січня 2009 року виповнюється 100 років від дня народження провідника ОУН С.Бандери. Він народився у селі Старий Угринів Калуського району Івано-Франківської області. Івано-Франківська облрада проголосила 2008 рік Роком Степана Бандери і розробила низку заходів з підготовки та святкування ювілею.