Наскільки безпечні штучні ялинки

Ялинка є незмінним атрибутом новорічних свят, але, як з’ясувалося, не завжди безпечним. Ялинки - як штучні, так і натуральні - можуть поранити дитину та спричинити алергію і навіть отруєння.

Більшість штучних ялинок на українському ринку привезені із Китаю. З чого зроблена така ялинка, знає лише виробник. При чому ні в Китаї, ні в Україні вони не сертифікуються. Останні 4 роки українці не знають, з чого зроблені штучні ялинки, новорічні прикраси та гірлянди. Які хімічні елементи містить новорічна атрибутика, не знають навіть у експертних лабораторіях. Парламент відмінив обов’язкову сертифікацію цих товарів. Відтак і виробники не знають, яким стандартам відповідає їхня продукція.

Сергій Каспаров, провідний інженер лабораторії випробувань іграшок Укрметртестстандарту: "Все, что издалека хоть напоминает елочные украшения или игрушки – все ни разу не попадалось, вот только привозите вы, чтоб мы могли рассказать".

Маленька штучна ялинка, куплена на звичайному базарі. Фахівці кажуть: яскравий приклад що купувати не треба.

Полівінілхлорид, з якого складається штучна ялинка, - пластик, що виготовляється з невідновних нафтових ресурсів. Якщо деревце стоїть недовго і діти його не пробують на смак - безпосередньої загрози здоров`ю немає. Але лише за умови, що вміст свинцю у ньому в нормі. Тож, купуючи товар, обов’язково вимагайте сертифікат. Добросовісний виробник його вам надасть.

Еколог Володимир Борейко занепокоєний ще однією проблемою – утилізацією штучних ялинок.

Володимир Борейко, директор Київського еколого-культурного центру: "Використовують якісь феноли, які можуть попадати в повітря, і небезпечно цим дихати. Немає сроку утилізації, бо це хімічне виробництво і це може бути багато років".

Нині у дорогих магазинах китайські штучні ялинки виглядають теж, як витвір мистецтва. Й ціни відповідні. Але українці все ж більше люблять живі дерева. Хоча й вони не зовсім безпечні. Фахівці попереджають: за період двотижневого перебування у приміщенні зрубана новорічна красуня виділяє спори грунту, які перевищують норму в 5 тисяч разів. А це може спричинити алергійні реакції.

Однак традиція сильніша за застереження. Хоча ідеально можна поєднати безпеку із святом, якщо прикрасити ялинку просто неба чи ту, що росте у горщику.

ICTV