На Кіровоградщині спалили людину

У Кіровоградській області працівники міліції затримали 20-річного чоловіка, який у ході сварки облив бензином і підпалив свого товариша.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в області, двоє місцевих мешканців на мотоциклі вирішили назбирати у лісосмузі деревини, щоб потім обміняти її на алкоголь. По дорозі транспортний засіб вийшов з ладу. Щоб з’ясувати причину поломки, один з чоловіків вирушив на пошуки інструментів, інший приліг поряд з мотоциклом і заснув. Повернувшись, товариш почав зливати із бензобака транспортного засобу наявне пальне. В цей час прокинувся господар мотоциклу, і між чоловіками почалася бійка.

Чоловік, який тримав у руці пляшку з бензином, виплеснув його на свого опонента, а потім кинув у нього запаленого сірника, після чого втік з місця події.

Через деякий час палаючий мотоцикл побачили люди. Вони викликали карету швидкої допомоги, однак врятувати життя потерпілому не вдалось.

За даним фактом порушено кримінальну справу. Підозрюваний перебуває під вартою.