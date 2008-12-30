Голлівуд поки не відчув депресії

Голлівуд, який символізує кінематографічну індустрію США, поки не відчув депресії, що охопила економіку США.

Аналітики вважають, що рівень прибутку виробників блокбастерів від вітчизняного прокату збережеться приблизно на рівні минулого року - 9,7 мільярда доларів, вважає телеканал CNBC.

Це був пік прибутковості в історії Голлівуду.

Кінострічка "Темний лицар" Кріса Нолана встановила рекорд "всіх часів і народів" за касовими зборами, заробивши після виходу в липні нинішнього року вже 531 мільйон доларів. Фільм продовжує залишатися лідером продажів на DVD, в світі вже розійшлося 13,5 мільйона ліцензійних копій, повідомляє веб-сайт Hollywood Reporter.

Кінокритики вважають, що успіху чергової версії героїчних пригод "бетмена" неабиякою мірою сприяла загадкова смерть Хіта Леджера, який зіграв роль кримінального генія Джокера. За офіційною версією, він помер від випадкового передозування антидепресанту.

Касові збори новинок Голлівуду - "Залізна людина" і "Індіана Джонс" - перевищили 300 мільйонів доларів.

Аналітики ринку вважають, що відвідини кінотеатрів залишаються доступним масовим видовищем для американців навіть за часів економічної кризи. Ціна одного квитка в кінотеатрах Нью-Йорка складає в середньому 12 доларів.

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