США минулого року відмовили в отриманні візи 40% подорожуючих українців - дані Держдепу

Про це свідчать попередні дані, оприлюднені на сайті Державного департаменту США.

Так, наприклад, прохачам з Грузії відмовили у 62,82% випадків, подорожуючим з Молдови – 36,35%, Білорусі – у 14,87%, Росії - 9,29%.

Читайте також"Гуд бай, Америка!": Ляшко поскаржився на анулювання американської візи

Найбільше відмовляють у візах категорії B громадянам Афганістану - 73.8% та Куби - понад 81%.

Варто зазначити, що у 2015-му році у візах категорії В було відмовлено 34.03% прохачів з України (27.7% у 2014-му) та лише 10.24% прохачів з Росії, пише Голос Америки.