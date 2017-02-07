США минулого року відмовили в отриманні візи 40% подорожуючих українців - дані Держдепу
19:55, 07 лютого 2017Суспільство
756 0
У 2016-му році США відмовили у видачі неімміграційних віз типу B (подорожі з туристичною, або діловою метою) 40.83% українським прохачам.
Фотоілюстрація / REUTERS
Про це свідчать попередні дані, оприлюднені на сайті Державного департаменту США.
Так, наприклад, прохачам з Грузії відмовили у 62,82% випадків, подорожуючим з Молдови – 36,35%, Білорусі – у 14,87%, Росії - 9,29%.
Читайте також"Гуд бай, Америка!": Ляшко поскаржився на анулювання американської візи
Найбільше відмовляють у візах категорії B громадянам Афганістану - 73.8% та Куби - понад 81%.
Варто зазначити, що у 2015-му році у візах категорії В було відмовлено 34.03% прохачів з України (27.7% у 2014-му) та лише 10.24% прохачів з Росії, пише Голос Америки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter