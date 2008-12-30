Найбільше падіння в історії Токійської фондової біржі

Найбільший спад в історії Токійської фондової біржі здійснили в році, що минає, курси акцій зареєстрованих на ній компаній, передає ІТАР-ТАРС.

Порівняно з останнім днем торгів у 2007 році на 42,1% впав сьогодні індекс Ніккей, який відображає котирування 225 провідних корпорацій Японії. Незважаючи на помірне зростання, він вийшов до кінця останнього робочого дня в грудні лише на рівень 8,859,56 пункту. Минулий рік Ніккей завершив на межі в 15307,78 пункту, що, до речі, теж вважалося тоді не дуже оптимістичним показником.

Масштаби здешевлення акцій у минулі дванадцять місяців перевищили навіть рівень падіння в 1990 році, коли в Японії лопнула т.з. "економіка мильної бульбашки", що базувалася на багаторічному безперервному зростанні цін на біржові активи і нерухомість. Виявилось, що нинішня криза в світових фінансах за своїми розмірами перевищує всі потрясіння, які пережила в післявоєнний період економіка країни.