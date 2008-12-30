Через війну дещо слабшає долар

У вівторок на Далекому Сході долар дещо втратив свої позиції відносно європейської валюти. Торговці вважають причиною цього бої у секторі Газа. Один євро на біржі в Токіо оцінювали вже у один і сорок одну соту долара ( 1,4107 долара), тоді як, за результатами попередніх торгів у Нью-Йорку, його курс був один долар і тридцять дев’ять з половиною центів.

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