На міжбанку долар пішов угору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару відкрилися котируваннями 7,6200/7,7800 грн., до 11:00 ціни зросли до 7,8200/7,9500 грн. за 1 дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг ».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2520/0,2620 грн., а до 11:00 ціни піднялися 0,2600/0,2700 грн. У Росії курс долар-рубль зріс, і до 11:00 встановився на рівні 29,3975 (+0,2775).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,4094/99, а до 11:00 підвищилися 1,4134/36. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями 10,7270/10,9825, до 11:00 ціни пішли вгору 11,0385/11,2525.