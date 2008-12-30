На Новий рік в Україні обіцяють сніг

31 грудня на території України за прогнозами синоптиків буде хмарно, місцями пройде невеликий сніг, в західних областях без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, у західних, східних, Запорізькій, Херсонській областях та в степовій частині Криму 11-16° морозу; вдень 1-6° морозу, у східних областях та в Карпатах 5-10° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі 4-6° морозу, вдень 0-2°тепла.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

1-2 січня буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише у північних, 2 січня східних та західних областях місцями можливий невеликий сніг (вдень у Криму та Приазов`ї помірний сніг та мокрий сніг). На дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13° (1 січня в Карпатах до 17° морозу), вдень 1-6° морозу, у південній частині близько 0°; 2 січня в Україні, крім західних областей, зниження денної температури до 6-11° морозу, на півдні до 2-7° морозу; в Криму 1 січня вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° тепла, 2 січня протягом доби близько 0°.

3- 4 січня - без істотних опадів, лише 3 січня в Криму, 4 січня у північних областях невеликий сніг. Температура вночі 7-13° морозу, вдень 3-9° морозу; у східних, місцями центральних областях, Приазов`ї та Карпатах вночі 14-19°, при проясненнях до 20-23° морозу, вдень 6-12° морозу; в Криму та на Закарпатті вночі 5-10°, вдень 0-5° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

На Київщині 31 грудня буде хмарно, місцями пройде невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі у Києві 4-6° морозу, вдень 1-3° морозу. По області температура вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу.

1-2 січня буде хмарно з проясненнями. Вдень 1 січня та вночі 2 січня місцями невеликий сніг, в решту часу без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13° морозу; вдень 1січня 1-6° морозу, 2 січня 5-10° морозу.

3 січня без істотних опадів, 4 січня - невеликий сніг.

Температура вночі 7-12°, вдень 4-9° морозу.