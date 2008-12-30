20-річний чоловік під час сварки спалив опонента
14:44, 30 грудня 2008Суспільство
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Трагедія у Кіровоградській області
У Кіровоградській області співробітниками міліції затримано 20-річного чоловіка, який спалив свого товариша.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, трагедія сталася через поломку мотоцикла: чоловік, що тримав у руці пляшку з бензином, під час сварки виплеснув його на свого опонента, а потім кинув запаленого сірника.
За даним фактом порушено кримінальну справу. Підозрюваний перебуває під вартою.
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