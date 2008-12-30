20-річний чоловік під час сварки спалив опонента

У Кіровоградській області співробітниками міліції затримано 20-річного чоловіка, який спалив свого товариша.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, трагедія сталася через поломку мотоцикла: чоловік, що тримав у руці пляшку з бензином, під час сварки виплеснув його на свого опонента, а потім кинув запаленого сірника.

За даним фактом порушено кримінальну справу. Підозрюваний перебуває під вартою.