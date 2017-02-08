Слідство не виключає версію замовного політичного вбивства Шеремета з Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Результати досудового розслідування умисного вбивства Павла Шеремета на даному етапі дозволяють припустити, що цей злочин ретельно підготовлено групою осіб як замовне вбивство. Слідство не виключає версію замовного політичного вбивства, замовлення на яке надійшло саме з Російської Федерації", - заявив Аваков.

Він додав, що слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб). Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

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Аваков раніше вже не виключав, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія. Він також заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, що стосується вбивства журналіста.

Сьогодні, 8 лютого, міністр повідомив, що слідство продовжує розглядати чотири версії вбивства Шеремета, але версія професійної діяльності є пріоритетною.